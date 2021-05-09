باريس سان جيرمان يبتعد عن لقب الدوري الفرنسي وماركينيوس ينفعل: هذا لا يحدث هنا!

علينا التحدث فيما يحدث..

ابتعد باريس سان جيرمان عن صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما تعادل في الجولة 36 مع رين بهدف لكل فريق بملعب راوزهون بارك.

هذا التعثر لا يصب في مصلحة كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو، بل يتسبب في تضاؤل حظوظ بي آس جي في الحفاظ على درع الليج آ لعام آخر.

هكذا، خرج قائد النادي الباريسي، ماركينيوس، بتصريحات نارية هاجم خلالها زملائه بصورة غير مباشرة، واعتبر أن هذا التراجع غير مبرر تمامًا.

ماذا قال ماركينيوس عن التعادل مع رين وابتعاد الدوري الفرنسي عن باريس؟

الدولي البرازيلي في تصريحات للصحافة الفرنسية قال "بالطبع إنها ضربة معنوية لنا، ولكن سنواصل الإيمان بأنفسنا حتى النهاية".

كما أضاف "في باريس سان جيرمان، علينا أن نقدم أداءً أفضل من الذي قدمناه بكثير، نعلم أن الأمر صعب وليل لا يخسر، لكن سنواصل الإيمان".

وواصل ماركينيوس حديثه "سنحت أمامنا الكثير من الفرص ولم نستطع التسجيل، هذه هي كرة القدم، التفاصيل تحكم".

"ندرك أنه يتعين علينا تقديم أداء أفضل عندما نرى نتائج الموسم، فقد خسرنا مباريات لا ينبغي أن تكون كذلك، لقد تركنا الكثير من النقاط في المنزل وهذا يؤلمنا في النهاية."

وأتم "خلال الأسبوع المقبل، سيتعين علينا التحدث، لأنه عندما تكون في باريس سان جيرمان، من غير المقبول تخسر النقاط على هذا النحو".

كيف سار موسم باريس سان جيرمان؟

خرج باريس سان جيرمان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي بمجموع المباراتين 4-1.

على صعيد الدوري الفرنسي، وصل باريس للنقطة 76 وأصبح الفارق بينه وبين المتصدر ليل 3 نقاط، مع بقاء جولتين على النهاية.

وبدأ باريس الموسم والمدرب هو توماس توخيل، ثم تمت إقالته وتعيين ماوريسيو بوتشيتينو، الذي حقق لقبه الأول في العاصمة الفرنسية بالتتويج بكأس السوبر الفرنسية.

الآن باريس يستعد لخوض نصف نهائي كأس فرنسا أمام مونبيليه يوم الأربعاء.

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