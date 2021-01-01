باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يسخران من برشلونة وريال سوسييداد!

الأمور متوترة بعض الشيء..

سخر باريس سان جيرمان عبر تطبيق تويتر من برشلونة بعد الفوز الساحق على النادي الكتالوني برباعية لهدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لم يكن بي آس جي فقط هو من يسخر من ضحيته الأوروبية، فأيضًا مانشستر يونايتد كرر الموقف مع نادٍ إسباني آخر وهو ريال سوسييداد، بعد التغلب عليه برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي.

ونشر النادي الفرنسي صورة كيليان مبابي، مُحرِز الثلاثية في شباك برشلونة، وكتب عليها "من هذا الرجل؟" في شماتة كبيرة بالنادي الكتالوني.

🎵 QUIÉN ES ESE HOMBRE 🤩❤️💙 pic.twitter.com/8leAbpjeDI — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 16, 2021

ليس هذا فحسب، بل نشر الحساب تغريدة بعنوان "فرحة ليو" في إشارة إلى لياندرو باريديس، والذي تشاجر مع ليونيل ميسي خلال المباراة، في رسالة واضحة للبرغوث الأرجنتيني.

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أما مانشستر يونايتد، فكان أقل شماتة من النادي الفرنسي، واكتفى بنشر تغريدة كُتِب عليها "انتصار حقيقي" مع صورة دانييل جيمس صاحب الهدف الرابع في شباك سوسييداد.

وكان برونو فيرنانديش قد أحرز هدفين من رباعية سوسييداد، إلى جانب ماركوس راشفورد الذي أحرز هدفًا، في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن باريس سيستقبل برشلونة يوم التاسع من مارس بملعب حديقة الأمراء في مباراة الإياب، فيما يستضيف مانشستر يونايتد بأولد ترافورد نظيره سوسييداد في الخامس والعشرين من فبراير الحالي.