باريس سان جيرمان وقع مع شبح راموس .. السخرية تنهال على قائد ريال مدريد السابق

سيرخيو راموس ينال نصيبه من السخرية من الإعلام الفرنسي عقب تجدد إصابته واستمرار غيابه عن باريس سان جيرمان.

تلقى النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان الحالي الكثير من النقد عقب أن تجددت إصابته وأصبحت مشاركته الأولى مع النادي العاصمي في علم الغيب.

جاء هذا عقب القناة الخاصة بصحيفة "ليكيب"، والتي نشرت مقطع فيديو ساخر من راموس، ظهر فيه قلب الدفاع للحظات معدودة.

وبدأ مقطع الفيديو مثل مقدمة برامج العجائب والغرائب وما وراء الطبيعة وظهرت مجموعة صور لمجموعة من نجوم كرة القدم أصحاب المشاكل والأزمات.

بعد ذلك ظهر مقدم البرنامج وهو يقول: "مساء الخير، مرحبًا بكم في برنامج الألغاز الغامضة، حيث سنتحدث اليوم عن ظاهرة لا يمكن تفسيرها في نادي باريس سان جيرمان".

انتقل المشهد بعد ذلك لشخص من داخل ردهات ملعب بارك دي برينس الخاص بباريس سان جيرمان والذي استكمل الحديث من بعده حول تلك الظاهرة.

وقال: "الأربعاء الماضي كنت أقوم بعملي المعتاد وفجأة ظهر شخص لديه الكثير من الوشوم ويتحدث بالإسبانية، وعندما استدرت لأراه بشكل أفضل كان قد اختفى، فتملك مني الرعب".

وكانت إصابة راموس مع باريس سان جيرمان قد تجددت مساء الأربعاء، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من المشاركة الأولى ضد فريق أنجييه.

جدير بالذكر أن راموس كان قد انتقل بشكل مجاني إلى باريس سان جيرمان، ويحصل على حوالي 12 مليون يورو في الموسم بحسب تقارير عديدة.

اقرأ أيضًا