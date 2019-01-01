توخيل يُعلق على أنباء اقتراب دوناروما من باريس

النادي الفرنسي يبحث عن حارس جديد هذا السوق

علق توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن إمكانية تعاقده مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

باريس يبحث عن حارس جديد لمنافسة ألفونس أريولا، بعد عودة المخضرم جيانلويجي بوفون إلى يوفنتوس هذا الصيف.

دوناروما برز كالهدف الأبرز للنادي الفرنسي، حيث دخل في مفاوضات جدية مع ميلان، والذي طلب 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

توخيل قال في تصريحات صحفية قبل مواجهة نيمس بافتتاح الدوري المحلي:"الأمر يعود لأريولا بإثبات مقدرته على انتزاع مركز الحارس الأول بالفريق".

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وأضاف:"أي نادي مثل باريس يجب عليه التواجد بقوة في سوق الانتقالات، وهذا ما نفعله حالياً لو وجدنا الهدف المناسب".

وأما عن دوناروما بالتحديد:"لا أريد التحدث عن أي لاعب بنادي آخر".

يذكر أن بعض التقارير أكدت ترحيب ميلان بالتخلي عن دوناروما بمقابل مالي فقط، دون إدخال أريولا في صفقة تبادلية.