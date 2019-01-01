بالأرقام - نيمار تعرض للإصابات أكثر من بيل

لاعب باريس سان جيرمان عانى من إصابات عديدة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان المطلوب في برشلونة، عانى كثيرًا من الإصابات لدرجة غيابه عن المباريات أكثر من جاريث بيل، لاعب ريال مدريد.

باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الأخير لضم نيمار.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ نيمار غاب 435 يومًا منذ انضمامه لبرشلونة في 2013 حتى الآن بعد تعرض إلى 19 إصابة مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أنّ أغلب الإصابات كانت في الكاحل والقدم، كما تعرض لثلاث إصابات خلال فترته في برشلونة كل واحدة أبعدته عن الملاعب نحو شهر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في باريس تعرض لإصابات أبعدته لعدة أشهر عن المنافسات أهمها في موسمه الأول بعد الغياب من فبراير لنهاية الموسم.

أما جاريث بيل، فلم يبتعد عن الملاعب سوى 410 يومًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2013، أي أقل من صاحب الـ 27 عامًا بنحو شهر، لكنّه تعرض إلى 23 إصابة مختلفة.

وكانت التقارير الصحفية قد كشفت عن تراجع ريال مدريد عن ضم نيمار بسبب الخوف من الإصابة.