المدير الفني لسان جيرمان يطالب نجومه باستعادة مستواهم

يثق ماوريسيو بوتشيتينو؛ المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، في قدرة فريقه على تحقيق أي بطولة في وجود الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا وسيرخيو راموس، لكن بشرط أن يتعاملوا بواقعية مع وضعهم الحالي.

الشباك تخاصم ميسي ونيمار:

سان جيرمان يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ24 نقطة بعد مرور تسع جولات، متفوقًا على أقرب منافسيه بست نقاط.

لكن حتى الآن لم يحرز الثنائي ميسي ونيمار أي هدف، فيما يعد كيليان مبابي هو هداف الفريق، برصيد خمسة أهداف.

ماذا قال بوتشيتينو عن ميسي ونيمار وراموس؟

يتمنى المدير الفني للفريق الفرنسي لو أن الثلاثي يستعيد مستواه المعروف عنه، كي يتمكن من تحقيق كافة البطولات خلال الفترة المقبلة، وإن كان معترفًا بأن النسخة الحالية منهم، لا يمكن أن تكون كما كانت عليه في السابق.

وقال بوتشيتينو، خلال تصريحاته لـ"موفيستار": "الواقع حاليًا أن راموس أصبح مختلفًا عما كان عليه في عام 2014، كذلك ميسي ونيمار، الثلاثي رائع، لكن عليهم أن يتعاملوا مع الواقع، كلنا نضع في اعتبارنا أنهم كانوا الأفضل، لكن هم عليهم أن يحافظوا على مستواهم".

وأضاف: "إذا استعاد هذا الثلاثي مستواه الطبيعي، يمكننا بالطبع تحقيق أي شيء، لكن المعركة تبدأ من البحث عن أفضل نسخة من ميسي ونيمار وراموس، يجب أن تكون الأوركسترا متجانسة".

بوتشيتينو اختتم: "أكثر ما يقدره هذا الثلاثي هي العفوية، هم لا يبحثون عن مرجع، يبحثون عن الطبيعي فقط، يمكنك إنشاء علاقة ثقة بينك وبينهم لإخبارهم برأيك بحرية والعكس صحيح، وعلى المدرب أن يسعى للوصول لهذه الدرجة مع لاعبيه دون أي خداع، وفي غرف خلع الملابس تُمنح الامتيازات للبعض، هما كبار في عالم المستديرة، لكن الجماعية هي سر الفوز".

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