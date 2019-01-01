باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع "بيرلو الجديد"

على خطى صفقة فيراتي قبل 7 أعوام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم ساندرو تونالي لاعب بريشيا ومنتخب إيطاليا تحت 21 عاماً.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ليوناردو المدير الرياضي الجديد لباريس، والسابق لميلان الإيطالي، مولع للغاية بموهبة تونالي، حيث راقبه عن كثب أثناء تواجده في ميلانو.

وستأتي تلك الصفقة على خُطى صفقة انتقال ماركو فيراتي نجم وسط النادي الفرنسي، قادماً من بسكارا في 2012 حين كان الأخير لا يزال في الدرجة الثانية.

على الناحية الأخرى أكد ماسيمو سيلينو مالك بريشيا أن تونالي -19 عاماً- ليس للبيع، ولكن موقع كالتشيو ميركاتو المختص بأنباء انتقالات الدوري الإيطالي يرى غير ذلك.

يذكر أن اللاعب الذي تم تشبيهه كثيراً بالأسطورة أندريا بيرلو، يتواجد الآن مع منتخب إيطاليا لخوض منافسات أمم أوروبا تحت 21 عاماً، ومن المنتظر أن يتم انتقاله إلى باريس مقابل 30 مليون يورو وفقاً للتقارير.