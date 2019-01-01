نجوم سان جيرمان يهنئون لوكاس مورا على هاتريك الوصول لنهائي مدريد

نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يتقدمون بالتهاني لزميلهم السابق لوكاس مورا على تسجيل هاتريك والصعود مع توتنهام لنهائي دوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تقدم نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالتهنئة لزميلهم السابق في الفريق، اللاعب البرازيلي لوكاس مورا نجم توتنهام هوتسبير الحالي.

جاء هذا عقب نجاح مورا في الصعود مع فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد أن كان الفريق متأخرًا في النتيجة.

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🔗 إليكم أبرز ردود الأفعال◀️ https://t.co/hDQ0bds1eM pic.twitter.com/LqzpkB8c4E — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ مايو ٢٠١٩

وساهم لوكاس مورا في عودة تاريخية لفريق توتنهام أمام نظيره أياكس أمستردام وفي صعود النادي اللندني للنهائي الأول له في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وكتب له مواطنه نيمار: "أنا سعيد للغاية من أجلك يا أخي، أنت تستحق الكثير للغاية"، بينما نشر رابيو صورة له من مباراة أياكس وكتب عليها: "بالأحضان يا صديقي".

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وكانت مباراة الأمس التي أقيمت على يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندي أمستردام قد شهدت تقدم فريق أياكس بهدفين نظيفين، قبل أن يقلب توتنهام النتيجة ويسجل مورا ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستقام في الأول من شهر يونيو الجاري على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد وستجمع توتنهام بليفربول.