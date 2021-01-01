باريس سان جيرمان لا يستبعد ضم ميسي بعد نجاح لابورتا، ونيمار كلمة السر

نادي باريس سان جيرمان لا يزال مصرًا على ضم ليونيل ميسي بالرغم من نجاح جوان لابورتا.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن إصرار نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن نجاح جوان لابورتا في انتخابات برشلونة لن يعني أن الفريق سيتوقف عن أمله في ضم الأرجنتين.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان سيلعب دورًا كبيرًا في نقل ميسي لصفوف فريقه في الصيف المقبل.

رسميًا .. باريس سان جيرمان يحدد مصير نيمار من المشاركة ضد برشلونة

وكان جوان لابورتا قد اجتمع بميسي يوم الإثنين عقب الإعلان عن نجاحه في انتخابات رئاسة النادي، وأوضح أن النجم الأرجنتيني قد أعطى الإشارة الأولى لتجديد عقده في برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن نيمار سيفعل كل ما في وسعه ليتأكد من انضمام ميسي لفريقه في الصيف، بالرغم من أن ليوناردو والفريق الباريسي لم يتحدثوا مع الأرجنتيني حتى الآن.

وكان نيمار قد قال في نوفمبر الماضي إنه سيلعب مع صديقه ليونيل ميسي من جديد في الموسم المقبل، دون أن يوضح كيفية حدوث ذلك الأمر.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورحيله لو حدث سيكون مجانيًا، أي لن يكلف النادي الباريسي سوى راتبه.