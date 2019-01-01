باريس سان جيرمان يتراجع عن ضم عطال

مستقبل الجزائري لم يتضح بعد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن باريس سان جيرمان تراجع عن ضم يوسف عطال، النجم الجزائري، من صفوف نيس بسبب تعطل المفاوضات بين الطرفين.

عطال كان من نجوم المنتخب الجزائري في أمم إفريقيا الأخيرة بمصر 2019، والتي تُوج الفريق بلقبها على حساب السنغال في النهائي.

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وقالت "لو باريسيان" إن نيس يطلب 30 مليون يورو لبيع مدافعه الأيمن، المبلغ الذي يراه بي إس جي مبالغاً فيه ويرفض دفعه.

سبب آخر دفع بي إس جي للتراجع هو تصريحات باتريك فييرا، مدرب نيس، عن أن عطال ليس مطروحاً للبيع من الأساس.

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وأشار التقرير أن مدرب بي إس جي توماس توخيل والمدير الرياضي ليوناردو معجبان بعطال، ولكن الظروف الحالية تصعب إتمام الصفقة.

ويلعب بي إس جي في ضيافة رين الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.