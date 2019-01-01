باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع سيميوني

هل يرحل توخيل ويأتي سيميوني لقيادة سان جيرمان؟

يخطط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

سيميوني تولى تدريب الروخي بلانكوس في ديسمبر 2011 وقادهم للفوز بجميع البطولات عدا دوري أبطال أوروبا والذي وصل إلى اللقاء النهائي مرتين.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ التقارير الصحفية في فرنسا تشير إلى أنّ سيميوني سيكون على رأس القيادة الفنية لباريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أنّ الإدارة القطرية قررت التخلي عن توماس توخيل في ظل رغبة بايرن ميونخ في الحصول على خدماته على أن تستقدم سيميوني لقيادة الفريق.

ولن يكون الأمر سهلًا بالنسبة لسان جيرمان، إذ جدد المدرب عقده قريبًا كما يحصل على راتب مرتفع ولديه علاقة قوية باللاعبين والنادي ومن الصعب أن يتخذ قرارًا بالرحيل.

وقد يتسبب تراجع مستوى ونتائج الروخي بلانكوس في تغيير رأي المدرب، إذ يعاني الفريق في الدوري الإسباني ولم يحقق سوى 6 انتصارات فقط في 14 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الليجا.

كما يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز على لوكوموتيف موسكو للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يمتلك 7 نقاط فقط بعد خسارته لآخر مباراتين أمام باير ليفركوزن ويوفنتوس.