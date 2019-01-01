توخيل: سعيد بعودة نيمار وأتفهم موقف مبابي

قبل المواجهة الهامة أمام سانت إيتيان بالدوري

أشاد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، بالثنائي كيليان مبابي ونيمار، قبل مواجهة فريقه مع سانت إيتيان غداً الأحد بالدوري الفرنسي.

باريس يحل ضيفاً غداً الأحد على سانت إيتيان، في الجولة الثامنة عشر من المسابقة المحلية، طامحاً في زيادة الفارق مع مارسيليا على الصدارة.

الفترة الأخيرة شهدت حالة من الغضب لمبابي، بسبب قيام توخيل بتبديله في بعض المباريات، ليخرج توخيل محاولاً إنهاء هذا الجدل تماماً.

وقال المدرب الألماني:"من الجيد الاستفادة به الآن وهو في أفضل حالة بدنية وفنية ممكنة، لعب في عمق الملعب المباراة الماضية، واستخدم سرعته بطريقة مذهلة".

وأضاف:"هو ونيمار غابا عن بعض المباريات لذلك الأمور تحتاج بعض الوقت للعودة، من الطبيعي أن يريد اللعب والتسجيل باستمرار".

وأما عن نيمار:"سعيد جداً له وبعودته مرة أخرى، لأنه يعتبر من أهم اللاعبين لدينا ويلعب بحماس كبير، رأينا المباراة السابقة كم بذل كل ما لديه من أجل الفريق".

وتابع:"لا توجد لدي أي شكوك حول رغبته في الاستمرار معنا ومواصلة الظهور بهذا الشكل من أجل النادي وجماهيره".

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مستقبل تانجي كواسي:"مشاركته أمام جالطة سراي لم تكن منحة، حيث شارك أيضاً أمام مونبيليه، أحاول إظهار ثقتي به ونتمنى توقيعه على عقد جديد في أقرب وقت ممكن".

وفي نهاية حديثه أكد توخيل غياب كل من بريسنيل كيمبيبي وإدريسا جاييه وإدينسون كافاني وجوليان دراكسلر وأندير هيريرا وتشوبو موتينج عن مباراة سانت إيتيان.

يذكر أن باريس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي بـ39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.