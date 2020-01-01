رئيس الاتحاد الفرنسي يتمسك بظهور مبابي في الأولمبياد

المفاوضات مستمرة مع باريس سان جيرمان

أصر نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على تمسكه بمشاركة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في أولمبياد طوكيو 2020.

مبابي أكد أكثر من مرة على رغبته في الظهور في الأولمبياد مع منتخب فرنسا الصيف القادم، لكن باريس رفض الفكرة بسبب ارتباط الفريق بالتحضير للموسم الجديد.

وقال لو جرايت عن هذه القضية:"مبابي يريد المنافسة معنا بدورة الألعاب الأولمبية وهذه نقطة إيجابية، ستكون هناك المزيد من المحادثات مع باريس".

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وأضاف:"أؤمن بحظوظنا في إقناع باريس ، رغبة مبابي واضحة ونحن ذلك، ولكن أمامنا القليل من الوقت لإقناع ناديه بالأمر، لذلك سنحاول التفاوض في أقرب فرصة متاحة".

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وأما عن حديثه مع ناصر الخليفي مالك باريس وليوناردو المدير الرياضي للنادي:"كانت هناك محادثات ودية بيننا لمدة يومين، تحدثنا كثيراً عن مبابي والابتسامة كانت على وجوه الجميع".

يذكر أن مبابي سيلعب يورو 2020 مع منتخب فرنسا الأول هذا الصيف، قبل انطلاق منافسات كرة القدم بالأولمبياد بالفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.