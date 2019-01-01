توخيل: حزين لوضع كافاني ولا يمكنني مساعدته

المهاجم الأوروجوياني على أعتاب الرحيل عن صفوف باريس

اعترف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن صعوبة الوضع الذي يمر به مهاجم الفريق إدينسون كافاني مع الفريق الفرنسي خلال الموسم الحالي، بخصوص المشاركة في المباريات.

كافاني ينتهي عقده مع باريس في يونيو المقبل، وسط شكوك متزايدة حول موقفه من التجديد، أو الرحيل للعديد من الأندية أبرزها أتلتيكو مدريد أو ناديه السابق نابولي.

اللاعب شارك في فوز باريس على نانت 2/0 ببطولة الدوري الفرنسي، ولكن كبديل ليبدي توخيل رأيه في موقف الأوروجوياني الذي يبدو وأنه على أعتاب مغادرة النادي.

وقال المدرب الألماني:"تحدثت معه أكثر من مرة، نعلم جيداً صعوبة الموقف الذي يمر به كافاني، القرار صعب جداً بالنسبة لي ويجعلني أشعر بحزن شديد".

وأضاف:"لعبنا أكثر من مباراة بـ3 مهاجمين بتواجد لاعب رقم 9، كافاني تعرض للإصابة ببداية الموسم ولا يمكن لومه عليها، ماورو إيكاردي دخل بدلاً منه وقدم مستويات مميزة وسجل العديد من الأهداف".

وتابع:"لو لعبنا بخطة 4/3/3 سيكون لدينا 3 لاعبين استثنائيين في مركز المهاجم الصريح رقم 9، كافاني ومبابي وإيكاردي، حزين جداً لعدم وجود أي أسلوب يجعله أساسياً معنا".

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واستكمل:"هو لا يستحق الجلوس كبديل لأنه لاعب محترف على أعلى مستوى، ويمنح كامل طاقته وقدراته لصالح الفريق، ولكن لا يمكنني منحه الوقت الكافي للمشاركة".

جدير بالذكر أن كافاني بدأ كأساسي في 4 مباريات فقط مع باريس ببطولة الدوري هذا الموسم، و5 بشكل عام في جميع المسابقات المشارك بها النادي الفرنسي.