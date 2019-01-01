باريس سان جيرمان وتوتنهام يرفضان الاستسلام في صفقة ديبالا

الاهتمام بديبالا يعود من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوتنهام الإنجليزي أبديا رغبتهما في التعاقد مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، في يناير القادم.

وكان اللاعب الأرجنتيني، محط اهتمام العديد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية، باريس لم يتمكن من بيع نيمار لتمويل الصفقة، بينما لم توافق إدارة توتنهام على الشروط الشخصية للاعب.

ووفقاً لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن الطرفين لم يستسلموا في محاولاتهم للحصول على خدمات صاحب الـ 25 عاماً في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وبالرغم من أن اللاعب رفض الرحيل عن يوفنتوس في الفترة الماضية، إلا أنه لعب 14 دقيقة فقط منذ انطلاق الدوري الإيطالي.

وحاول أيضاً مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم اللاعب في فترة الانتقالات الأخيرة، في صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر، ولكن الأرجنتيني رفض الرحيل.