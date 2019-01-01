بيكيه يطلب من نيمار العودة إلى برشلونة

تعرف على تصريحات بيكيه حول إمكانية انضمام نيمار إلى برشلونة

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أعلن جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، رغبته في عودة نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا بعد موسمين قضاهم في باريس سان جيرمان.

برشلونة حاليًا في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان لحسم صفقة نيمار في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

وقال بيكيه في تصريحات للتلفزيون الإسباني: "بالطبع نتمنى عودته، ولكن القرار في الأخير لا يعود لنا وسوف نترك الأمر بيد أصحاب الشأن".

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات.

وكان أحد المديرين التنفيذين في برشلونة قد أعلن عقب عودته مع فرنسا أنّ المفاوضات متقدمة مع سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لقرار بعد.

صاحب الـ 27 عامًا لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.