باريس سان جيرمان يعوض رابيو من صفوف بروسيا دورتموند

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لتعويض الرحيل المنتظر لأدريان رابيو بضم اللاعب جوليان فايجل من بروسيا دورتموند.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على اهتمام فريق باريس سان جيرمان بضم اللاعب جوليان فايجل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن المدرب الحالي للفريق توماس توخيل يسعى للحصول على خدمات اللاعب نظرًا لمعرفته الجيدة به.

وكان فاجيل قد عمل تحت قيادة توماس توخيل عندما كان الأخير مديرًا فنيًا لفريق بروسيا دورتموند قبل أن يتحول لقيادة باريس سان جيرمان.

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وتسعى إدارة النادي الباريسي لتعويض الرحيل المنتظر للاعبهم الفرنسي أدريان رابيو الذي تأكد رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان رابيو قد أكد هو ووالدته التي تعد وكيلة أعماله من جانب ومن الجانب الآخر باريس سان جيرمان على رحيل اللاعب بنهاية الموسم ونهاية تعاقده.

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وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وقرر اللاعب ألا يجدد التعاقد وكل التقارير الصحفية تشير لانضمامه لبرشلونة مع انطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن فايجل لديه عقدًا مستمرًا مع فريق بروسيا دورتموند لن ينتهي سوى بنهاية موسم 2020-2021.