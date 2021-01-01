باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشهد المباراة عدة غيابات للإصابة مثل ماركينيوس من جانب باريس سان جيرمان، وكلا من جوريتسكا وزولة من جانب الضيوف فريق بايرن ميونخ

تشكيل باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

نافاس

ديالو - دانيلو - كيمبيمبي - داجبا

باريديس - جايي

دراكسلر - نيمار - دي ماريا

ديمبيلي

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

تشكيل بايرن ميونخ

يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



نوير

ديفيس - هيرنانديز - بواتينج - بافارد

ألابا - كيميش

ساني - مولر - كومان

موتينج



انتهت مباراة الذهاب بفوز غير متوقع للفريق الفرنسي على حامل اللقب في عُقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن لاعبو العملاق البافاري يبدون واثقين تمامًا من التأهل للدور التالي بعد أن قدم الفريق مباراة ممتازة برغم الخسارة، حيث كان ينقصه التوفيق فقط للفوز وبنتيجة عريضة!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.