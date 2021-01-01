سان جيرمان v بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

أبانوب صفوت
التعليقات (0)
PSG vs. Bayern
Goal
تابع البث المباشر لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشهد المباراة عدة غيابات للإصابة مثل ماركينيوس من جانب باريس سان جيرمان، وكلا من جوريتسكا وزولة من جانب الضيوف فريق بايرن ميونخ

تشكيل باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

اختيارات المحررين

نافاس
ديالو - دانيلو - كيمبيمبي - داجبا
باريديس - جايي
دراكسلر - نيمار - دي ماريا
ديمبيلي

تشكيل بايرن ميونخ

يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1


نوير
 ديفيس - هيرنانديز - بواتينج - بافارد
ألابا - كيميش
ساني - مولر - كومان
موتينج
 

انتهت مباراة الذهاب بفوز غير متوقع للفريق الفرنسي على حامل اللقب في عُقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن لاعبو العملاق البافاري يبدون واثقين تمامًا من التأهل للدور التالي بعد أن قدم الفريق مباراة ممتازة برغم الخسارة، حيث كان ينقصه التوفيق فقط للفوز وبنتيجة عريضة!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إغلاق