باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
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تشهد المباراة عدة غيابات للإصابة مثل ماركينيوس من جانب باريس سان جيرمان، وكلا من جوريتسكا وزولة من جانب الضيوف فريق بايرن ميونخ
تشكيل باريس سان جيرمان
يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
نافاس
ديالو - دانيلو - كيمبيمبي - داجبا
باريديس - جايي
دراكسلر - نيمار - دي ماريا
ديمبيلي
Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY
تشكيل بايرن ميونخ
يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
نوير
ديفيس - هيرنانديز - بواتينج - بافارد
ألابا - كيميش
ساني - مولر - كومان
موتينج
Mit dieser XI alles für das Halbfinale geben! 👊#PACKMAS #MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/ZkwLVImmV3— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 13, 2021
انتهت مباراة الذهاب بفوز غير متوقع للفريق الفرنسي على حامل اللقب في عُقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن لاعبو العملاق البافاري يبدون واثقين تمامًا من التأهل للدور التالي بعد أن قدم الفريق مباراة ممتازة برغم الخسارة، حيث كان ينقصه التوفيق فقط للفوز وبنتيجة عريضة!.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.