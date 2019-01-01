باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على ميلان

هل نرى ليوناردو يعمل مع ناديه السابق؟

أوضحت مصادر في إيطاليا وفرنسا عن وجود احتمالية لحدوث صفقة تبادلية محتملة بين باريس سان جيرمان وميلان في انتقالات يناير قد تضم الثنائي لوكاس باكيتا ويوليان دراكسلر.

باكيتا انضم لميلان يناير الماضي من فلامنجو مقابل 35 مليون يورو، ولكن يعاني مع المدرب ستيفانو بيولي من عدم المشاركة أساسياً في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت "سكاي" أن المدير الرياضي لبي إس جي ليوناردو مهتم بمواطنه، خصوصاً وأنه كان وراء عملية ضمه لصفوف ميلان عندما كان يشغل نفس المنصب مع الأخير.

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وأكدت الشبكة أن هناك اتصالات بين الناديين، وأن ميلان منفتح على بيع صانع ألعابه البرازيلي في انتقالات يناير من أجل توفير سيولة مادية تساعده في دعم صفوفه.

بالمقابل، أفادت "توتوسبورت" أن بي إس جي قد يعرض لاعبه الألماني دراكسلر من أجل تخفيض قيمة المبلغ الذي يطلبه الروسونيري، وهو 35 مليون يورو.

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ولا يشارك دراكسلر مع النادي الفرنسي بشكل منتظم في الموسم الجاري، إذ لعب فقط ثمان مباريات بكل المسابقات، وصنع هدفين ولم يسجل.

وكان الدولي الألماني قد انضم لصفوف بي إس جي في 2017 قادماً من فولفسبورج مقابل قرابة 30 مليون يورو.