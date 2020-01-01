عيد ميلاد نيمار.. المتزوجون في طابق علوي وكل شيء يحدث في السفلي

زوجة هيريرا رفضت ذهابه إلى المراحيض

كشف أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، عن بعض التفاصيل الخاصة بطريقة نيمار في تنظيم حفلات عيد ميلاده.

نيمار يشتهر بحبه للحفلات الصاخبة منذ احترافه كرة القدم، وهو ما تسبب في إثارة الجدل من حوله أكثر من مرة، سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان.

ومن جانبه كشف هيريرا في حوار له مع قناة إسبانية، عن تفاصيل إحدى حفلات عيد ميلاد نيمار التي حضرها خلال تواجده مع النادي الفرنسي.

المزيد من الفرق

وقال الإسباني:"ماذا حدث؟ يمكنك سؤالي عن ما لم يحدث، نيمار استأجر مكاناً أكبر من مسرح أرليكوين، وحدد أماكن تواجد أي لاعب متزوج أو أعزب في حفل عيد ميلاده".

وأضاف:"اللاعب المتزوج يذهب للطابق العلوي، والأعزب في السفلي، الحقيقة هو يفعل كل شيء من أجل الاستمتاع بوقته وقمت بتهنئته على هذه الليلة".

وتابع:"الأمور كانت صاخبة في الطابق الأسفل، لذلك رفضت زوجتي تماماً ذهابي للمراحيض أو النزول لرؤية ما يحدث هناك".

صفقة فاشلة ونحس أعيدوه إلى ريال مدريد.. ردود أفعال ساخرة بعد خسارة رونالدو للكأس

فالنسيا .. دابة ريال مدريد السوداء في الدوري الإسباني

يذكر أن هيريرا انضم لباريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد، وتأثر موسمه الأول مع الفريق الفرنسي بالإصابات.