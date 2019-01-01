باريس سان جيرمان يدخل سباق مطاردة مونشي
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أفادت مصادر صحفية أن ليس أرسنال فقط هو من يحاول التعاقد مع المدير الرياضي لروما مونشي، ولكن كذلك بطل فرنسا باريس سان جيرمان.
وتلقى الإسباني انتقادات عدة في العاصمة الإيطالية بسبب تفريطه في عديد من نجوم الفريق مثل رادجا ناينجولان، كيفين ستروتمان، ومحمد صلاح.
وقالت "كوريري" إن بي إس جي يتابع الموقف عن كثب وإمكانية رحيل مونشي عن روما، ويراه كمرشح مناسب لتولي المنصب في باريس.
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على ذراعه الأيمن كنيسة بازيليكا، إرث روما القديمة ⛪️— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019
وعلى ذراعه الأيسر شارة قيادة المدينة ©️
نظرة دي روسي تختصر لك كل شيء 💛
( 📸 : @ASRomaArabic ) pic.twitter.com/qm70GXf54m
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وارتبط بي إس جي أيضاً بإيريك أبيدال، السكرتير الرياضي لبرشلونة، بحسب الصحافة الإسبانية لتعويض أتيرو هنريكي، المدير الرياضي، الحالي لبطل فرنسا.
ونفى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الاستغناء عن هنريكي والتعاقد مع أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، في منصبه.
ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويملك مؤجلتين.