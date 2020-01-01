توخيل يُلمح لاقتراب كافاني من الرحيل

كورزاوا قد يرحل أيضاً عن النادي الفرنسي

أثار توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، المزيد من الجدل والتكهنات حول مستقبل الثنائي لايفين كورزاوا وإيدينسون كافاني مع النادي الفرنسي.

كافاني ارتبط مؤخراً بالرحيل عن صفوف باريس، قبل 6 أشهر على نهاية عقده، وسط اهتمام قوي من تشيلسي وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

وأما كورزاوا فكل المؤشرات تؤكد انتقاله ليوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية تنقل ماتيا دي تشيليو لباريس قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوي.

وعلق توخيل على هذه الأنباء:"كافاني لن يتواجد بتشكيل الفريق لمواجهة الغد، وأما كورزاوا فهناك محادثة ستجري بينا، دون ذلك لا توجد لدي أي أنباء جديدة".

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ويأتي خروج كافاني من قائمة مباراة باريس مع نظيره باو بكأس فرنسا، كإشارة جديدة لاقتراب اللاعب من الرحيل خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن باريس لم يقم بالتعاقد مع أي لاعب جديد خلال سوق الانتقالات الحالي، رغم حاجة الفريق للتدعيم ببعض المراكز مثل الأظهرة وخط الوسط، لاستكمال مشوار المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.