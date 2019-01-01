توخيل: لست غبياً حتى لا أدرك جودة مبابي

المهاجم الفرنسي دخل كبديل وسجل هاتريك في كلوب بروج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

علق توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، على فوز فريقه أمام كلوب بروج 5/0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

باريس واصل تحقيقه للعلامة الكاملة، بفضل ثلاثية أحرز منها ماورو إيكاردي ثنائية، بالإضافة لهاتريك سجله البديل كيليان مبابي.

توخيل قال بعد المباراة:"هناك العديد من المشاعر المختلطة بعد هذا الفوز، البداية لم تكن سهلة وعانينا كثيراً قبل الهدف الثاني".

وأضاف:"لعبوا بضغط عالي جداً ولم نستطع إيجاد الحلول وأهدرنا العديد من الفرص، لكن عقلية الفريق كانت استثنائية ونجحنا في حسم الأمور لصالحنا".

وأما عن دخول مبابي كبديل:"لا أعتقد أننا نستطيع اللعب بدونه، شارك 15 دقيقة في نيس بعد العودة من الإصابة، ظهوره 90 دقيقة كاملة كان أمراً غاية في الصعوبة".

وأضاف:"مبابي يتمتع بجودة مميزة جداً، لست غبياً لعدم إدراك ذلك، ولكن نحاول الحفاظ على لاعبينا بغض النظر عن أي شيء آخر".

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وتابع:"إيكاردي قدم مباراة مميزه أيضاً وكذلك دي ماريا، بتواجدهما مع مبابي ونيمار وكافاني المنافسة ستكون صعبة جداً بخط الهجوم".

إصابة أندير هيريرا:"شعر بآلام بسيطة في المقرب، أتمنى ان لا تكون إصابة خطيرة، توماس مونييه يعاني من مشكلة تبدو أكثر خطورة".

جدير بالذكر أن الفوز يضع باريس على صدارة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الثاني.