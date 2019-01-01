توخيل يؤكد غياب نيمار وشكوك حول ظهور مبابي ضد مارسيليا

مواجهة تاريخية بين العملاقين بالدوري الفرنسي

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن موقف الثنائي نيمار وكيليان مبابي، من المشاركة أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي.

باريس يستعد لاستضافة مارسيليا غداً الأحد بالجولة الحادية عشر للدوري، وسط سلسلة مستمرة من الغيابات بصفوف الفريق.

توخيل قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"ثيلو كيهرير وجانا جاييه وتوماس مونييه ونيمار لن يتواجدوا مع الفريق".

وأضاف:"باقي اللاعبين متاحين منهم أندير هيريرا الذي تدرب معنا بشكل طبيعي وكذلك جوليان دراكسلر".

وعن مواجهة مارسيليا:"نتوقع أجواء حماسية للقاء، لأنها مباراة بطابع تاريخي في فرنسا ومهمة جدا لكلا الفريقين".

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مشاركة مبابي:"لم أقرر حتى الآن، تحدثنا بعد مباراة الثلاثاء، لا توجد مشاكل عضلية ولكن سنتخذ القرار النهائي غداً".

واستكمل:"هو يشعر بالإحباط بكل تأكيد لابتعاده لبضعة أسابيع ونفس الحالي لكافاني، لكنهما يعملان بجد وفي حالة بدنية جيدة".

ويحتل باريس صدارة الدوري الفرنسي بـ24 نقطة بفارق 5 نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني.