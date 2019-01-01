دروجبا يتوقع فوز نيمار ومبابي بالكرة الذهبية

الثنائي نجح في هز الشباك 115 مرة مع باريس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يؤمن الإيفواري ديديه دروجبا، بمقدرة كيليان مبابي ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان، على حصد جائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب.

نيمار ومبابي يمثلان القوة الهجومية الأكبر لباريس في الفترة الأخيرة، حيث سجلا معاً 115 هدف بكل المسابقات منذ بداية موسم 2017/2018.

وقال دروجبا عن رأيه في هذه الشراكة:"أتوقع فوزهما بالكرة الذهبية يوماً ما، يلعبان ضمن مجموعة من ضمن الأفضل في العالم".

وأضاف:"نيمار يحب خلق المساحات ومبابي يجيد استغلالها، مما يمثل ثنائية ناجحة تفيد كل منهما والفريق عموماً".

وتابع:"تابعهم في أي مباراة ستجدهما يبحثان عن بعضهما البعض من أجل التمرير، وغياب أحدهما يمثل ضربة قوية لباريس".

وأما عن هجوم جماهير باريس على نيمار:"الأمر يبدو طبيعياً بعد ما حدث على مدار الصيف، لكن بمجرد نزوله الملعب يمكنه التخلص من أي ضغوط محيطة".

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واستكمل:"كلما يلعب ويدخل أجواء المباريات سينسى ما حدث، الجدل الذي دار في السوق كان عادياً ووارد في جميع الأندية الكبيرة".

يذكر أن جمهور باريس هاجم نيمار بشكل عنيف الفترة الماضية، بسبب ضغطه من أجل الانتقال لبرشلونة، قبل استمراره بالنادي الفرنسي في النهاية.