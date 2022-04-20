باريس أم العودة للأرجنتين؟ ميسي يحسم مستقبله بشكل نهائي!

قرر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسم مصيره مع باريس سان جيرمان وسط الأنباء المستمرة حول رحيله عن النادي الفرنسي.

وانضم ميسي إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالمجان قادمًا من برشلونة، ولكنه مر بالعديد من الأزمات مع الفريق.

وكانت اللحظة الأسوأ للنجم المخضرم، هي خروج باريس أمام ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتقوم الجماهير بإطلاق صافرات الاستهجان ضده.

ما هو قرار ميسي؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن صاحب الـ34 سنة تفاجأ من التكهنات المستمرة بخصوص مستقبله، لأنه أمضى سنة واحدة فقط في عقده مع باريس.

وأوضحت أن اللاعب لم يفكر في الخروج من باريس في أي وقت، رغم صعوبة عامه الأول في فرنسا وعدم تكيفه بالشكل المطلوب.

وأشارت إلى أن اللاعب لم يفقد الأمل في نجاح تجربته الجديدة، ويريد إعادة المحاولة للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ومن المقرر أن يستمر اللاعب حتى نهاية عقده الحالي لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2023 دون أي تراجع.

ويؤمن ميسي بصعوبة مهمته للفوز بالدوري الأبطال، وسط الشكوك حول رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، لكنه مقتنع بقدرته على مساعدة النادي لتحقيق أهدافه.

ماذا قدم ميسي مع باريس حتى الآن؟

المعدل التهديفي للنجم الأرجنتيني منخفض بشكل كبير هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف فقط في 29 مباراة.

وتبدو الأمور أفضل بشكل كبير من ناحية صناعة الأهداف، حيث قام ميسي بتقديم 13 تمريرة حاسمة مع الفريق بكل البطولات، كما اقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي.

وأما من ناحية المستقبل فمن المتوقع أن يدرس اللاعب خطوته القادمة في يونيو من العام القادم، لبحث إمكانية البقاء في أوروبا أو خوض تجربة جديدة بالدوري الأمريكي أو العودة لبلاده.

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