باريديس: طلبوا مني عدم الحديث عن انتقال ميسي لباريس سان جيرمان!

ليوناردو باريديس نجم باريس سان جيرمان يؤكد إنه طًلب منه عدم الحديث عن أنباء انتقال ليونيل ميسي من صفوف برشلونة لفريقه.

أكد الأرجنتيني ليوناردو باريديس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن عدة أشخاص طلبوا منه عدم الحديث عن إمكانية انضمام ليونيل ميسي لصفوف النادي الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات مع صحيفة "جورنال دي ديمانش"، بعد أسابيع من تصريحاته المتكررة حول رغبته في انضمام ميسي له في باريس سان جيرمان.

وقال باريديس عندما تم سؤاله حول انتقال ميسي المزعوم لصفوف باريس سان جيرمان: "لقد طلبوا مني ألا أتحدث عن هذا الموضوع".

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وأضاف مؤكدًا أن كلماته السابقة في ذلك الشأن أثارت غضب الكثير من الأشخاص: "البعض لم يحب موقفي من تلك القضية حول انتقال ميسي".

وأكمل تصريحاته: "البعض رأى أن ذلك الحديث كان يحمل قلة احترام مني أن أتحدث عن ميسي وهو في برشلونة".

وأنهى كلماته مؤكدًا أن ذلك القرار يخص ليونيل فقط: "على ميسي أن يقرر بنفسه في نهاية الموسم ما الذي يجب أن يقوم به في مستقبله".

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع ناديه برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحال لم يجدده في الفترة المقبلة سيكون في قدرته الرحيل مجانًا في الصيف.