انهيار صفقة رحيل باريديس من باريس إلى الليجا

اللاعب كان على وشك المغادرة

هيثم محمد فيسبوك تويتر

كشفت تقارير أن رحيل الأرجنتيني لياندرو باريديس عن صفوف باريس سان جيرمان إلى ريال بيتيس في ختام الانتقالات الصيفية قد فشل.

باريديس انضم إلى صفوف بي إس جي في منتصف الموسم الماضي من صفوف زينيت مقابل قرابة 47 مليون يورو.

القصة لم تنته؟ نيمار يعرض أموالاً للرحيل إلى برشلونة

وذكرت "لو باريسيان" أن العائق وراء فشل انتقال الدولي الأرجنتيني إلى الفريق الأندلسي هو الراتب المرتفع الخاص باللاعب.

ويتقاضى باريديس 600 ألف يورو شهرياً في باريس، المبلغ الذي، بحسب التقرير، لا يمكن لميزانية بيتيس تحمله.

وتراجع دور باريديس في بي إس جي بعد تعاقده مع إدريسا جاي، أندير هيريرا، وبابلو سارابيا في الصيف الماضي.

ولعب باريديس 22 مباراة، منها 16 كأساسي، مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.