باريدس يُلمح لاقترابه من الرحيل صوب تشيلسي

هل يكون خليفة سيسك في وسط البلوز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تشير عدة تقارير إلى اقتراب متوسط الميدان الأرجنتيني، ليوناردو باريدس، من الانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية.

لاعب المنتخب الأرجنتيني وزينيت سان بطرسبرج الروسي، وفقًا للتقارير الإنجليزية فإنه يقترب من الانضمام لصفوف البلوز مقابل 30 مليون جنية أسترليني.

وتسعى إدارة تشيلسي لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة مع نظيرها الروسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، عقب رحيل الإسباني سيسك فابريجاس لصالح موناكو الفرنسي.

لاعب روما الأسبق، أكد بنفسه أنه سيكون لاعب البلوز في الفترة المقبلة، بعدما قام بإعادة تغريد فيديو يستعرض أبرز ما قدمه ويرحب به بالانضمام لصفوف تشيلسي.

🗣️- النصر الإماراتي يعلن الاستغناء عن اللاعب الفرنسي كاباي، الفريق تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. pic.twitter.com/31RnRXmWVK — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

الأمر لم يتوقف على حسابه الشخصي عبر "تويتر" بل أيضًا على إنستجرام والذي نشر فيه صورة بالمطار رفقة زوجته وبناته، يقول وداعاً.

وجاء ما قاله اللاعب: "وادعًا الأرجنتيني، عدنا للمنزل بكل الحب، شكرًا دائمًا للعائلة والأصدقاء، سنراكم مرة أخرى".

وكان المدير الفني الإيطالي ماورويسيو ساري، قد أكد أمس، عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد، أنه يريد لاعب وسط، لكنه لم يحدد الاسم منتظراً قرار الإدارة.