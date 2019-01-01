باريخو ومارسيلينو: تلك هي اللحظة الأسعد في مسيرتنا الكروية

داني باريخو نجم فريق فالنسيا يؤكد أن فوزه بكأس ملك إسبانيا هي اللحظة الأسعد بالنسبة له مع الخفافيش:

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أكد داني باريخو نجم فريق فالنسيا على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام برشلونة والذي جاء بكأس ملك إسبانيا للنادي بعد غياب طويل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باريخو وأكد خلالها أن الفريق استحق أن يحصل على تلك البطولة وأن ينال تلك الفرحة بعد كل المجهود الذي بذله.

🔴🔵 ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يُحرز في 6 نهائيات مختلفة في كأس ملك إسبانيا - أكثر من تلمو زارا (5 أهداف) ⚽️ pic.twitter.com/fFVd1khxlA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال باريخو: "ذلك هو اليوم الأسعد لي كلاعب لنادي فالنسيا، أنا سعيد للغاية، لقد مررت بالكثير من الوقت السيء هنا، والنادي يستحق المزيد من الفرح مثل ذلك، لقد صنعنا التاريخ في عامًا هامًا للغاية".

وأكمل: "لا يمكننا أن نطلب المزيد، لا يهم الآن ما الذي سيحدث، لقد كان عامًا مذهلًا، الجميع كان مؤمن بقدرتنا على الفوز، هذا أمر لا يصدق".

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وأضاف المدير الفني مارسيلينو: "أنا أسعد شخص في العالم بالوقت الحالي، هذا العام بدأ بالكثير من المعاناة، لكننا كنا متوحدون وبمساعدة الجميع اليوم حققنا الفوز".

جدير بالذكر أن فوز فالنسيا جاء على حساب برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد في النهائي الذي أعاد الفريق للتتويج للمرة الأولى منذ 2008.