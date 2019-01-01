باريخو: لاعب سابق لفالنسيا نام في مرة أثناء محاضرة لإيمري

داني باريخو نجم فريق فالنسيا يشيد بما قدمه أوناي إيمري المدير الفني الحالي لأرسنال الإنجليزي خلال مسيرته التدريبية في السنوات الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإسباني داني باريخو لاعب فريق فالنسيا بأوناي إيمري المدير الفني الأسبق للخفافيش والحالي لفريق أرسنال وبما قدمه خلال مسيرته التدريبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باريخو وكشف من خلالها عن موقف مثير للضحك أثناء فترة تدريب إيمري للخفافيش قبل توجهه لإشبيلية.

جنون - دراما - ريمونتادا - ملحمة ..توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال 🔥 by @GoalAR https://t.co/aT6USq17oe — Moments MENA (@momentsmena) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال باريخو: "أوناي إيمري مدرب جيد للغاية وقام بأمور مذهلة مع كل الفرق التي دربها خلال مسيرته الكروية في السنوات الماضية".

وأضاف: "البعض يقول أن كل مدرب مختلف عن الأخر، لكنه يقترب من حد الكمال، ويأتي بالفيديوهات ويقوم بالكثير من العمل والأحاديث، وبعض الأحيان اللاعبون لا يستطيعون مجاراته ويشعرون بالإرهاق".

تشيك: التفاصيل الصغيرة ستحسم مباراتنا مع فالنسيا

وأكمل: "عندما تحصل عن فكرة حول المنافس ذلك يساعدك بعض الشيء بكل تأكيد لكن تركيز البشر يمكنه أن يتشتت بعد 20 أو 25 دقيقة، في مرة نام ميجيل بيريتو أثناء واحدة من محاضرات إيمري".

جدير بالذكر أن أرسنال يحل ضيفًا على فالنسيا في مباراة إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوز المدفعجية بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء الذهاب.