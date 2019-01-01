بارنز أسطورة ليفربول: ضع مانشستر سيتي تحت الضغط ولن يستطيعوا المنافسة

جون بارنز يتحدث بشأن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يرى جون بارنز نجم ليفربول السابق أن الضغط الذي وضع على الريدز هذا الموسم لا يحتمل، وأنه لو وضع على مانشستر سيتي لن يستطيعوا استكمال الدوري بنفس الأداء. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وتحدث أسطورة نادي ليفربول حول المنافسة التي احتدمت بين الريدز ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال بارنز: "الجميع يطالب ليفربول بالفوز في كل مبارياته، ليس ذلك فقط، بل أن ليفربول أصبح مطالبًا منه أن يؤدي بشكل مميز حتى في أصعب المباريات"

وأضاف: "لا أحد يعامل بنفس الطريقة، في إنجلترا خسر الجميع هذا الموسم عدا ليفربول، وعلى الرغم من ذلك تجد ليفربول هو أكثر الأندية تعرضًا للانتقادات.

وتابع: "أن تنهي نصف الموسم الأول متصدرًا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيك هذا أمر مميز، كلنا رأينا أن مانشستر سيتي لم يستطع تحمل الضغط في هذه الفترة"

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي المتتاز برصيد 54 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.