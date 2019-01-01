باركر: مورينيو يتحدث وكأنه كان في كارليسل يونايتد وليس مانشستر يونايتد

بول باركر يتحدث عن أعذار مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بول باركر مدافع مانشستر يونايتد السابق إن الأعذار التي اعتاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التحدث عنها كان مبالغًا فيها.

وكان باركر أحد أبرز النعارضين لجوزيه مورينيو إبان فترة تواجده في مانشستر يونايتد وتحديدًا منذ منتصف موسم 2018.

وبخصوص ذلك، قال بول باركر إن جوزيه مورينيو لم يعطِ لمانشستر يونايتد قيمته الحقيقية، وكان يتعامل معه دومًا كنادٍ صغير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "في حديث مورينيو عن مانشستر يونايتد كنت أشعر دائمًا أنه يتحدث عن كارليسل يونايتد، لا عن مانشستر يونايتد أبدًا"

وتابع: "نتائج التجربة كانت أقل بكثير من المنتظر والمتوقع، ولكنه كان يحاول دائمًا إقناع الجميع أنه نجح ولكن الآخرين لم يقدروا ذلك"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد أقال جوزيه مورينيو في منتصف ديسمبر الماضي، قبل أن يعين النرويجي أولي جونار سولشار لخلافته