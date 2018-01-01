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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بارتي: أشعر بعدم السعادة في أتلتيكو مدريد

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اللاعب الغاني يلعب دوراً كبيراً الموسم الجاري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر توماس بارتي، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، أنه أحياناً يشعر بعدم السعادة مع الفريق بسبب عدم مشاركته أساسياً في اللقاءات الهامة.

ويلعب بارتي دوراً كبيراً في تشكيلة أتلتيكو هذا الموسم بمشاركته في 21 مباراة بكل المسابقات لعب فيها 1247 دقيقة.

وقال بارتي بعد لقاء أتلتيكو مع إسبانيول في تصريحات نقلتها "آس": "في مناسبات أشعر بعدم السعادة مع أتلتيكو".

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وأضاف: "حتى تشعر بالسعادة يجب أن تلعب اللقاءات الهامة لتشعر بالقوة والثقة، قدمت نصف أول للموسم جيد وألعب لقاءات جيدة".

وينتهي عقد بارتي مع أتلتيكو مدريد في يونيو من العام 2023.

وكان أتلتيكو مدريد قد انتصر على إسبانيول بهدف نظيف ليواصل مطاردته لبرشلونة على قمة ترتيب الليجا.

 

 

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