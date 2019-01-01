بارتيزان الصربي: عرض الشارقة لجوميس أفضل من الأهلي السعودي

بطل الدوري الإماراتي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للحفاظ على اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب نادي الشارقة الإماراتي من حسم صفقة الكاب فيردي ريكاردو جوميس؛ مهاجم بارتيزان بلجراد الصربي، لصالحه رغم المنافسة على اللاعب، وخاصة من قبل مسؤولي الأهلي السعودي.

صاحب الـ27 عامًا لا يزال في عقده مع النادي الصربي موسمين، حيث ينتهي عام 2021، ولديه أكثر من عرض من الدوري الصيني والبرتغالي.

وأوضح ميلوس فازورا؛ المدير الرياضي للنادي الصربي، في تصريحاته لصحيفة "إنفورمر": "جوميس لديه عدة عروض من الشارقة والأهلي والدوري البرتغالي وكذلك الصيني، وسنحسم موقفه خلال الأسبوع المقبل، نحن لا نرفض بيعه، لكن ستكون الموافقة على العرض الأفضل ماديًا، لأننا نريد ضم عدد من الصفقات الجديدة".

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وأضاف: "حتى الآن الصفقة لم تُحسم لأي نادٍ، خاصة وأنه لا يزال يتلقى عروض جديدة والجميع مستعد لرفع المقابل المادي، لذلك فضلنا الانتظار، لكن العرض الأكبر حتى الآن هو الشارقة بأربعة ملايين يورو".

الكاب فيردي كان قد انضم إلى ناديه الصربي في عام 2018، وشارك معه الموسم المنقضي في 49 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع أربعة آخرين.

وخاض صاحب الـ27 عامًا عدة تجارب احترافية جميعها في الدوري البرتغالي، كان آخرها ناسيونال ماديرا، الذي رحل عنه في عام 2018.