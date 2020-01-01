بارتوميو يُعيد الآمال: برشلونة قد يتعاقد مع لاوتارو ونيمار في هذه الحالة

هل يحدث الحلم؟

كشف جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن صعوبة قيام ناديه بتعاقدات في الصيف الحالي، لكنه عاد ومنح جماهيره الأمل بإشارته إلى حل "الصفقات التبادلية".

وارتبط برشلونة على مدار الأشهر الماضية بالتعاقد مع الثنائي لاوتارو مارتينيز من إنتر ونيمار من باريس سان جيرمان، غير أن الأمر يتطلب أموالًا طائلة لا يمكن توفيرها حاليًا بسبب الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

الصحف تشير إلى أن النادي الكتالوني عانى من خسائر اقتصادية تقدر بـ120 مليون يورو في أعقاب غياب الجماهير عن المدرجات وإغلاق المتاحف وغيره، ما يجعل إدارة البرسا تقرر بيع عدد من اللاعبين لتحسين الأوضاع نسبيًا.

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بارتوميو بدوره في تحديث صحفي قال عن إمكانية التعاقد مع نيمار ولاوتارو "نحن الآن بصدد اتخاذ القرارات في هذا الصدد، إذا لم تحدث الصفقات بنظام التبادل، فسيكون من الصعب عليهم القدوم".

كما أضاف "نعم، لقد تحدثنا مع إنتر حول لاوتارو ولكن الآن تم إيقاف التفاوض، نركز فقط على الجانب الرياضي المتعلق بمشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا الحالي".

كلام بارتوميو حمل طابعًا تشاؤميًا بشأن صفقة نيمار، وهو نفس ما أعلنه من قبل في شهر يوليو الحالي، لكن يظل الأمر قائمًا حال أن قبلت إدارة باريس بصفقة تبادلية.

يذكر أن برشلونة قد أبرم بالفعل أول صفقة هذا الصيف بنظام التبادل بعدما تحصل على خدمات ميراليم بياينتش نظير انتقال أرتور ميلو إلى يوفنتوس و10 ملايين يورو.

كما تجدر الإشارة إلى أن إنتر رفض الأسماء المقترحة من البرسا على مدار الأشهر الماضية، بينما أعلن بي آس جي في أكثر من مناسبة أن الاستغناء عن نيمار لن يحدث سوى بالأموال ولا يوجد اهتمام بأي من لاعبي كامب نو.