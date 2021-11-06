بارتوميو يطارد لابورتا .. ليجا تطلب من إدارة برشلونة مبالغ إضافية

كشفت تقارير صحفية اليوم مفاجأة بخصوص الخسائر المالية التي تعرض إليها النادي الكتالوني منذ فترة كبيرة، وتؤرقه اقتصاديًا.

معاناة النادي الكتالوني أثرت بشكل واضح على المشروع الرياضي للفريق، حيث خسر النادي هذا الصيف أسطورته وهدافه التاريخي ليونيل ميسي بالإضافة إلى أنطوان جيرمان وعدد من المواهب الشابة.

ملخص سوق انتقالات برشلونة في الصيف بدا كأنه محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

ما هو الجديد بخصوص خسائر برشلونة؟

بعد وصول جوان لابورتا على رأس النادي قدم ضمان لرابطة الليجا بمبلغ (124,651,950) وهو التدقيق المالي الذي طالبت الليجا حينها رئيس برشلونة الجديد المُنتخب بدفعه.

وبحسب ما ورد عن صحيفة "La Vanguardia" فإن مسئولو الليجا يوم 6 أكتوبر طلبوا تدقيقًا استثنائيًا جديدًا من هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD) من شأنه تحليل القوائم المالية المقدمة من برشلونة لتحديد مبلغ الضمان الجديد الذي من المفترض على لابورتا دفعه.

وأضافت التقرير أن ذلك بسبب أن رابطة الليجا اكتشفت أن جزء من الخسائر المالية التي يغوص فيها النادي الكتالوني تقع على عاتق الإدارة الجديدة بقيادة لابورتا وبالتالي فهو مطالب بدفع مبلغ أكتر، بحسب بعض الصحف 380 مليون يورو.

ما الذي سيحدث الآن؟

بحسب ما نشرت الصحيفة فإن الليجا طلبت من CSD تمديد الوقت المسموح للتدقيق أكثر، حيث يرى أنه بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التحليل، وسيتعين على الليجا تحديد المبلغ قبل 29 نوفمبر 2021.

وفي حال إذا لم يحدد الليجا الضمان الجديد الذي من المفترض أن يدفعه لابورتا، سيتعين عليهم في يناير تصديق المبلغ الذي تم دفعه البداية وهو (124,651,950).

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