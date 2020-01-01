بارتوميو يستعين بشركة تسويق إلكتروني لحمايته ومهاجمة نجوم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعانة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بشركة تسويق إلكتروني لحماية صورته رفقة مجلس إدارة النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا سير" والتي أكدت أن تلك الشركة تمتلك عددًا كبيرًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بمهاجم اللاعبين بشكل مستمر والدفاع عن بارتوميو ورفاقه.

وأوضحت التقارير أن أبرز الذين يتعرضوا للهجوم هم ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه مدافع النادي الكتالوني.

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وأكدت أن القائمة تمتد لتشمل تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري والذي كان مرشحًا لتدريب النادي بالإضافة لكارليس بويول قائد البلوجرانا المعتزل وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتهاجم تلك الحسابات أيضًا هؤلاء الذين يهددوا منصب بارتوميو في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وجوامي روريس.

وتوصلت "كادينا سير" لعدة تقارير صادرة عن تلك الشركة حول الحسابات التي تقوم بتلك التصرفات، وحول المرشح الرئاسي الأخطر على بارتوميو فيكتور فونت.

وصرفت إدارة برشلونة ما يقارب المليون يورو على عقد تلك الشركة مقسمة على ستة دفعات، ولم ينكر أي مصدر من داخل النادي تلك الاتهامات حتى الآن.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت توترًا في العلاقات بين إدارة النادي ونجومه في عدة مناسبات كان آخرها تصريحات إريك أبيدال المدير الرياضي ورد القائد ليونيل ميسي عليه عبر "إنستجرام".