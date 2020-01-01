بارتوميو يخسر الحرب مع ميسي ويقرر الاستقالة

ورقة رحيل ميسي تُجبر بارتوميو على الاستقالة أمام الضغط الجماهيري

يبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاستسلام مبكرًا في حربه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق وقلب الأمور رأسًا على عقب.

ودعم كارليس بويول قائد نادي برشلونة السابق موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وأخبر النادي بذلك، فيما يبدو انقلابًا على الإدارة من أساطير النادي.

وقالت تي واي سي الأرجنتينية إن بارتوميو قد قرر الاستقالة أمام موجة الغضب بعدما أبلغ ليونيل ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

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وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

واشتعلت الأجواء في برشلونة حيث خرجت جماهير النادي في محيط ملعب الكامب نو تعبر عن غضبها وتهتف باسم ميسي وتطالب باستقالة الرئيس بارتوميو من منصبه

وقد تتسبب استقالة بارتوميو في حال حدثت بالفعل وقرر الرجل ذلك في انقلاب الأمور رأسًا على عقب، وقد يتضح فيما بعد أن الأمور كانت مجرد ضغوطات من قبل ميسي من أجل أن يستقيل بارتوميو.

ونشبت عدة خلافات بين الرئيس وبين لاعبي الفريق ونجومه، حيث انهارت الأمور تمامًا بعد إقالة المدرب فالفيردي في يناير الماضي والحديث عن اتفاق بارتوميو مع الصحف الكتالونية من أجل تشويه صورة قادة الفريق ونجومه.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.