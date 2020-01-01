بارتوميو يحدد أولوياته في برشلونة بعد إقالة كيكي سيتيين

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يحدد أولوياته بعدما أقال المدير الفني كيكي سيتيين.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم النقاب عن أولويات رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في الفترة المقبلة بعدما أقال المدير الفني كيكي سيتيين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن رئيس النادي الكتالوني يسعى في الأساس لبيع اللاعبين فقط قبل الدخول في أي مفاوضات لصفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو يريد أن يخفض سقف الرواتب في برشلونة، ليقلل من الضغط التي تتسبب فيه على ميزانية الفريق السنوية.

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وأكدت الصحيفة أن تقليل الرواتب لن يأتي سوى بالتضحية بالكثير من الأسماء الكبيرة كما أشارت تقارير صحفية أخرى سابقة.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن عدة أسماء كبير سترحل عن برشلونة هذا الصيف، في مقدمتهم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش، وحتى جوردي ألبا.

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وبعد رحيل بعض الأسماء الكبيرة سيتمكن النادي من الحصول على تمويل كافي لدخول سوق الانتقالات بشكل قوي، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وكان النادي قد أعلن مساء الأمس عن رحيل كيكي سيتيين المدير الفني السابق للفريق بعد فترة دامت أقل من سبعة أشهر في قيادة النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خرج دون بطولات هذا الموسم بعدما غادر دوري أبطال أوروبا بفضيحة أمام بايرن ميونخ وهزيمة بثمانية أهداف لهدفين.