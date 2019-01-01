بارتوميو يحبذ فكرة إجراء مباريات الليجا خارج إسبانيا

رئيس نادي برشلونة بارتوميو يشجع فكرة إقامة مباريات من الدوري الإسباني خارج إسبانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة حول مسألة لعب مباريات من الدوري الإسباني خارج إسبانيا، حيث رأى في ذلك إيجابيات كثيرة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وافقت على مشروع لعب عدد من مباريات الليجا خارج إسبانيا، قبل أن يعارض الاتحاد الإسباني هذه الفكرة.

وكانت مباراة بين برشلونة وجيرونا، من المقرر لها أن تلعب في الثالث والعشرين من إبريل الماضي ستكون هي الأولى التي تلعب في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يعارض الاتحاد الإسباني.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن فكرة ٌإقامة مباريات الدوري الإسباني خارج إسبانيا ستكون إيجابية.

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى زيادة شعبية الليجا خارج أوروبا، وهو شيء إيجابي على المستويات التسويقية والاقتصادية.

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يذكر أن هذه المسألة قد تسببت في خلاف كبير بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا الإسبانية.