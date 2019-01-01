بارتوميو: كنت واثق من براءة روسيل ونزاهة المحكمة

روسيل كان في السجن لمدة عامين على ذمة القضية

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أكد جوسيب ماريو بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنّه كان على ثقة تامة من براءة الرئيس السابق، ساندرو روسيل، مشيرًا إلى المعاناة التي عاشوها خلال عامين.

روسيل تعرض للسجن لمدة عامين على تهمة غسيل الأموال كما أنّه اضطر للاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني حتى لا يربط النادي بهذه الاتهامات.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية لصديقي رئيس برشلونة السابق وعائلته التي عانت كثيرًا خلال عامين من الظلم والمعاملة غير الآدمية".

وتابع: "لم أشك للحظة في براءة روسيل وكنت منتظرًا هذا الحكم لذلك أوجه التحية للمحكمة القومية التي رفضت حرمانه من حقه في الحرية".

وكان نادي برشلونة قد أصدر بيانًا رسميًا يهنيء روسيل بالحصول على البراءة وعودته إلى حياته الطبيعية.

وأصدرت المحكمة حكمها مساء أمس، الأربعاء، ببراءة روسيل بعد إخلاء سبيله يوم 27 فبراير الماضي من السجن بعد 643 يومًا

روسيل: أنا في السجن بسبب برشلونة

وكان روسيل وخمسة آخرون متهمين بغسيل 20 مليون يورو في الحقوق الصوتية والمرئية لـ 24 مباراة للمنتخب البرازيلي مع عقد شراكة مع شركة نايكي.

وكانت التقارير الصحفية تفيد أنّ روسيل يعتزم مقاضاة الحكومة للحصول على تعويض عن السجن لمدة عامين وخاصًة أنّها أطول فترة يقضيها متهم احتياطيًا في مثل هذه القضايا.