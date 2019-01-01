بارتوميو: نظام دوري أبطال أوروبا الجديد يجعلنا نلعب كثيرًا أمام ليفربول

تعرف على رأي بارتوميو في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد في 2024

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تأييده لتغيير نظام دوري أبطال أوروبا في 2024 مشيرًا إلى أنّه يضمن العديد من المواجهات القوية.

التقارير الصحفية تشير إلى اتجاه في تغيير نظام دوري أبطال أوروبا في 2024

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "النظام الجديد في دوري أبطال أوروبا سيجعل المنافسة أفضل ويضمن خوض العديد من المباريات القوية أمام منافسين بحجم ليفربول ومانشستر يونايتد بانتظام".

وتابع: "في الموسم الحالي لعبنا ضد ليفربول للمرة الأولى منذ 11 عامًا، ولكن النظام الجديد في 2024 سيتيح تكرار هذه اللقاءات. بالطبع لا أقول إننا نخطط لدوري مغلق أو بطولة دوري السوبر".

وأردف: "لا نريد إفساد الشكل الحالي للبطولة ولكن تطويرها وجعلها أكثر إثارة. أعلم أنّ عظمة المواجهات الكبرى في أنّها نادرة ولكن هدفنا ألا نستمر لسنوات لا نخوض لقاءات أمام فرق مميزة".

لم نحسم الصعود بعد 🙌



🗣️ فالفيردي -رائد الواقعية الكروية- يتحدث بواقعية شديدة عن إمكانية قلب ليفربول للنتيجة في مباراة العودة بدوري الأبطال pic.twitter.com/NkxVu9ZxjP — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

رئيس البلوجرانا أعلن تأييده لخوض عدد من المباريات خارج إسبانيا لتسويق الليجا مشيرًا إلى أنّه يتمنى لعب 3 مباريات في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط.

واختتم: "لدينا 145 ألف عضو من كتالونيا في الفريق وكل إنسان له الحق في الإيمان بقيمه السياسية الخاصة، والجميع مؤمن بضرورة الدفاع عن اللغة والتاريخ والثقافة ونحترم حرية الشعب في التعبير عن رأيه".

جدير بالذكر أنّ فترة بارتوميو الرئاسية تنتهي في 2021 ولن يتمكن من الترشح مرة أخرى لرئاسة النادي.