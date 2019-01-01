بارتوميو: ميسي يمكنه الرحيل مجاناً ولكني أثق به

حوار رئيس برشلونة مع قناة النادي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عدم قلقه بشأن الشرط الذي يتيح لنجم الفريق ليونيل ميسي الرحيل مجاناً في العام المقبل.

وقال بارتوميو في حواره مع قناة برشلونة:"ميسي وقع حتى 2021، وقد اتفقنا على أنه بنهاية الموسم قبل الأخير لديه حق الرحيل مجاناً".

وأضاف:"لقد اكتسب تلك الحرية لتحديد مستقبله، ولكنه مشجع كبير لبرشلونة وأنا هادئ تماماً حيال هذا الأمر".

وأوضح:"تشافي وإنييستا وبويول كان لديهم شرطاً مشابهاً، لا يمكننا تغيير الأمر مع ميسي".

وتابع:"أكرر، ليس لدي أدنى شك في بقائه معنا لسنوات كثيرة".

يذكر أن ميسي كان قد بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2004، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركةً بقميص النادي بعد تشافي هيرنانديز.

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