بارتوميو: لن أستقيل من رئاسة برشلونة وندعم كومان في قراراته الفنية

تصريحات واضحة من الرئيس..

شدد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه رغم الحملة الكبيرة ضده ومجلسه في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي أعلن فيه دعمه المطلق للقرارات الفنية للمدرب رونالد كومان.

وكان برشلونة قد أعلن بصورة رسمية عن استقباله لأصوات أعضاء النادي لحجب الثقة عن مجلس الإدارة الحالي وصلت نسبتها إلى 20% ما من شأنه أن يتسبب في تصويت خلال فترة قريبة على بقاء أو رحيل الإدارة.

هذه الأصوات الآن في مرحلة "صحة التوقيع" وبمجرد التأكد من صحتها سيتم إلزام المجلس بإجراء التصويت على بقائه أو رحيله، وبالنسبة لبارتوميو فإنه لن يستقيل وسينتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

الرئيس في تصريحات إعلامية قال "لقد فوجئ مجلس الإدارة بعدد التوقيعات، لكننا نحترم الديموقراطية وقانون النادي. إنه رقم كبير حقًا وفاجأنا، لدينا الآن عشرة أيام للتحقق من صحة التوقيعات".

"إنها عملية فيها أقصى قدر ممكن من الشفافية لكننا سنواصل العمل حاليًا، لا يزال لدينا بعض الأيام المتبقية في سوق الانتقالات وسنمضي قدمًا".

كما أضاف "لم يطلب مني أحد التنحي كما أُشيع، في هذه اللحظات الجميع يركز، نحن نتابع يومًا بعد يوم العمل ونفعل ما يجب القيام به بخصوص تصويت سحب الثقة، نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وتابع "في الوقت الحالي لا يريد أحد الاستقالة، النادي لا يتوقف وأمامنا الكثير من العمل، نريد أن نستمر في عملنا وسننتظر ما سيحدث".

"نحن في عملية عادية من التصويت بحجب الثقة، هناك عشرة أيام لتشكيل طاولة التصويت وعشرة أخرى للتحقق من التوقيعات، سيعمل مجلسنا كالمعتاد وينتهي السوق في 5 أكتوبر وأمامنا خطوات يجب القيام بها فيه، نريد تكون فريق تنافسي."

وخرجت شائعات في الصحف الإسبانية بالساعات الماضية أن رونالد كومان قد قرر الاستغناء عن الموهبة ريكي بوتش، ما تسبب في انتقادات حادة، لكن بارتوميو خرج مجددًا ليدافع عن اختياراته.

بارتوميو قال ردًا على سؤال إذا ما كان من المنطقي رحيل بوتش الآن بينما مستقبل كومان غير مضمون "أتمنى أن يبقى كومان هنا لسنوات عديدة".

وأتم "سيشرح كومان للصحافة محادثاته مع اللاعبين بعد مباراة كأس جوان جامبر، الأخبار التي قُدِمت فيها مبالغة كثيرًا. هناك فريق كبير للغاية به لاعبون جيدون والأمر المهم أن يكون قادرًا على المنافسة ويقرر المدرب مع اللاعبين كيف يريدون اللعب".

يذكر أن برشلونة يلتقي في هذه الأثناء مع إلتشي في كأس جوان جامبر بملعب كامب نو، على أن تكون المواجهة الرسمية الأولى يوم 27 أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.