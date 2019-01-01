بارتوميو: كيف نقيل فالفيردي بعد تحقيقه الدوري الإسباني مرتين؟

تعرف على تصريحات بارتوميو حول مستقبل فالفيردي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة استمرار إيرنستو فالفيردي مدربًا للفريق مؤكدًا أنّ المدير الفني قدّم موسمين على أعلى مستوى.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ خسارة لقب كأس ملك إسبانيا تعني رحيل فالفيردي عن النادي الكتالوني..

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أقدر كثيرًا ما قام به فالفيردي خلال الموسمين وتحقيق بطولة الدوري الإسباني مرتين على التوالي .إنّه يمتلك كامل ثقتي".

وتابع: "لقد حققنا بطولة الليجا لموسمين على التوالي والجميع يعلم صعوبة هذا الأمر ورغم ما حدث في دوري أبطال أوروبا لكن الفريق يقدم مستويات جيدة".

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⭕️جدير بالذكر أنّ قيمة كسر عقد صاحب الـ 18 عامًا وصلت إلى 100 مليون يورو.



(📸: @FCBarcelona) pic.twitter.com/pcyQpJiKcZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

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واختتم: "علينا التركيز على الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا وحصد الثنائية المحلية للمرة التاسعة في تاريخ برشلونة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة تؤكد أن رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا يعد قريبًا للغاية من تدريب برشلونة.