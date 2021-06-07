بارتوميو في مرمى النيران .. شهادة إدارة برشلونة تدينه!

الإدارة السابقة لبرشلونة متمثلة في أوسكار جارو الرئيس التنفيذي ورومان بونتي المسؤول عن الخدمات القانونية تدين جوسيب ماريا بارتوميو.

أدلى الثنائي أوسكار جارو الرئيس التنفيذي السابق لبرشلونة ورومان بونتي المسؤول عن الخدمات القانونية في نفس الحقبة بشهادتهما بقضية بارساجيت مساء اليوم الإثنين.

شهادة جارو وبونتي جاءت بشكل مباشر ضد مصالح الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو المتهم الرئيس في تلك القضية.

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وكانت قضية بارساجيت قد تفجرت قبل حوالي عام ونصف من الآن، بعد اكتشاف تولي شركة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة لعملية تشويه صورة نجوم برشلونة ورموز النادي لصالح الإدارة.

وأكد الثنائي أن التعاقد مع الشركة جاء بقرار منفرد من جوسيب ماريا بارتوميو، وأن رئيس النادي آنذاك قد حصن قراره ضد النقاش في الإدارة.

كما أكد جارو أن كلاهما لم يعلمان بوجود حسابات مزيفة تنال من نجوم الفريق الأول وتشهر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما كشفت الشهادة التي أدلى بها جارو كمتهم في القضية هو وبونتي عن صرف الإدارة لمبلغ قيمته 600 ألف يورو، غير معروف سبب صرفهم حتى الآن.

جدير بالذكر أن بارتوميو كان قد ألقي القبض عليه في مارس الماضي لكن أطلق سراحه بعد ساعات حيث استخدم حقه في الصمت وقتها.