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بارتوميو ذهب للتفاوض بنفسه - دي يونج يصدم وفد برشلونة ويختار باريس

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محاولات النادي الكتالوني فشلت في مضاهاة العرض الفرنسي وإقناع اللاعب بالانتقال لصفوفه

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تتواصل التكهنات حول مستقبل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، سواء بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة.

اللاعب يبدو وأنه في طريقه للرحيل عن أياكس، والانتقال إلى باريس مقابل 75 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت توجه وفداً من برشلونة إلى هولندا بقيادة جوسيب بارتوميو رئيس النادي، من أجل رفض العرض الفرنسي.

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وأشارت إلى أن النادي الكتالوني تقدم بنفس عرض باريس المادي، لترك الكرة في ملعب دي يونج وحده.

ووفقاً لصحيفة "تيليجراف" الهولندية، فإن العرض الكتالوني كان مُرحباً به من مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي الهولندي.

وأما بالنسبة للاعب فتلقى وعوداً بالمشاركة كأساسي في تشكيل المدرب إرنستو فالفيردي، وكذلك تلقي راتباً مميزاً بفئة عالية من بين لاعبي الفريق.

ورغم كل ذلك إلا أن دي يونج رفض جميع محاولات برشلونة، واختار الانتقال لباريس في شهر يناير الجاري.

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وعلى جانب آخر لا يخشى باريس أن تؤثر الصفقة على موقف النادي من قواعد اللعب المالي النظيف، وفقاً لحسابات المالك القطري ناصر الخليفي.

جدير بالذكر أن توماس توخيل مدرب باريس، خرج أمس الجمعة، ليؤكد أن النادي يعمل بجد لضم لاعب وسط جديد هذا الشهر.

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