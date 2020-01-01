بارتوميو: دائمًا نساعد ميسي وهذا هو موقفي من مكالمة بيريز وروبياليس

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتحدث عن موقفه من تقنية الفيديو .والمكالمة المزعومة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولويس روبياليس

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن تقنية الفيديو كان لها بعض التأثير في تحديد بطل الدوري الإسباني في الموسم الأخير، بعد تتويج ريال مدريد بالبطولة.

جاء هذا ضمن حوار صحفي تحدث خلاله عن عدة أمور مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان أبرزها تجديد تعاقد ليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيجن، وموقف برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وتأثير فيروس كورونا على النادي الكتالوني.

وقال بارتوميو: "لا أحب أن أقول إن تقنية الفيديو لم تكن جيدة لدرجة تسببها في خسارتنا للبطولة، لكن هذا المستوى غير مناسب للدوري الإسباني الأفضل في العالم، وطريقة استخدامها لم تكن مثالية".

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وأضاف: "لا أعلم إذا كانت تلك المكالمة التي تحدث عنها خافيير تيباس قد حدثت بالفعل، لكنني أتمنى ألا يكون ذلك صحيحًا، لأن هذا سيعني وجود مشكلة كبيرة في كرة القدم".

وأردف عندما قاله له المحرر أن تيباس أكد على وقوع المكالمة بين تيباس وفلورنتينو بيريز وأن شخصًا لم ينفيها سواء من الاتحاد أو ريال مدريد: "نعم، لكن تيباس لا يعمل في الاتحاد الإسباني، لا أعلم، تخيلوا لو كل رئيس نادي اتصل بالاتحاد عندما لا يعجبه أي شيء، نحن لم نفعل ذلك قط، فقط نقدم شكاوى رسمية".

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وتطرق للحديث عن موقف ليونيل ميسي: "لقد قال في عدة مرات إنه يريد الاعتزال هنا، وأنا لا أشك للحظة أنه سيجدد تعاقده، وعلاقتي به مرنة".

وأكمل: "لم يسبق أن تركنا ميسي وحده دون عناصر تنافسية على مستويات عالية من حوله، هو الأفضل في التاريخ".

وعند سؤاله أي عقد تجديده أهم في الوقت الحالي قال: "بالنسبة لي مارك أندريه تير شتيجن، ليس فقط بسبب جودته كحارس مرمى لكن لشخصيته كلاعب، ولكونه واحد ضمن الأفضل في مركزه بالعالم".

وقال عن عقد لويس سواريز الذي أوشك عقده على الانتهاء: "لديه في عقده ما يسمح بالاستمرار لموسم إضافي عند الوصول لنسبة مشاركة محددة".

وعلق على موقف برشلونة في دوري الأبطال: "دائمًا ما يكون الفريق مرشحًا لتلك البطولة، لقد أظهرنا ذلك في نهاية الدوري الإسباني، لكن لا يزال أمامنا نابولي أولًا بعد ذلك سنفكر فيما يلي".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن تأثير فيروس كورونا على برشلونة: "نحن النادي الأكثر تأثرًا بذلك الفيروس، لقد فقدنا حوالي 200 مليون يورو من الدخل، ولدينا أكبر ميزانية للرواتب بالرغم من تقليلها بنسبة 30%، وكرة القدم لن تتعافى من ذلك الوباء قبل موسمين أو ثلاثة".

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نابولي في الثامن من شهر أغسطس على ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله في إيطاليا قبل خمسة أشهر.