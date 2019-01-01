بارتوميو: حسمنا بعض الصفقات وفالفيردي مستمر لما بعد 2019

جوزيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يؤكد أن ناديه قد حسم بالفعل بعض الصفقات التي لن يعلن عنها سوى بعد نهائي الكأس ضد فالنسيا.

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أكد جوزيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن النادي الكتالوني قد حسم بالفعل عدة صفقات خاصة بالموسم المقبل خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارتوميو وأكد خلالها على بقاء إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل.

يبدو أن الصفقة لن تكون سهلة للبارسا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وقال بارتوميو: "نخطط للموسم المقبل بالفعل، هناك صفقات وقعت لنا، سنتحدث عن ذلك عقب مباراة نهائي كأس الملك".

وأضاف: "فالفيردي قال أنني ومجلس الإدارة ندعمه، هذا صحيح، هو المدرب الذي نريده وفي الوقت الحالي هو بجوار اللاعبين من أجل مساعدتهم على التعافي مما حدث".

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وأكمل: "المشروع مع فالفيردي طويل الأمد، لا يزال عقده مستمرًا، كما أنه سيستمر معنا لما هو بعد 2019".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة تؤكد أن رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا يعد قريبًا للغاية من تدريب برشلونة.